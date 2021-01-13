Путин считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире

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Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире. По его словам, преимущества препарата очевидны и подтверждаются практикой.

"Мы и раньше так считали, но теперь и практика показывает, что российская вакцина лучшая в мире", – отметил он.

Глава государства добавил, что также необходимо понимать, как она будет действовать в условиях множества штаммов.

Во время совещания с членами кабмина он обратил внимание на всплеск заболеваемости в некоторых странах, который может быть связан с новыми штаммами или несоблюдением дисциплины в праздники.

"Важно точно это знать. Полагаю, что эти штаммы у нас есть, специалисты, наши ученые над этим работают", – отметил Путин.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.

Сообщалось, что РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.

