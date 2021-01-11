Поставки вакцины "Спутник V" в Палестину стартуют в течение месяца

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Поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Палестину начнутся в течение месяца. Эта страна стала первой на Ближнем Востоке, зарегистрировавшей российский препарат, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поставки российской вакцины для Минздрава Палестины будут осуществлены в I квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что первой страной Латинской Америки, которая официально зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V" на основе проведенных в России исследований, стала Аргентина.

Позднее "Спутник V" зарегистрировали в Алжире, который стал первым государством в Африке, допустившим к применению российский препарат.

Сообщалось, что РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран.