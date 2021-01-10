Минздрав РФ проведет консультации с ВОЗ на предмет применения вакцины "Спутник V" при ЧС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 20-х числах января состоятся первые экспертные консультации с ВОЗ по разрешению для использования вакцины "Спутник V" при ЧС. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Как сообщает РИА Новости, включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ позволяет в упрощенном формате регистрировать вакцины в иностранных государствах. Также это дает возможность поставлять препараты в рамках международных программ лекарственного обеспечения.

Сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" к концу января. Всего с октября 2020 года ВОЗ получила 13 заявок о включении вакцин в список для использования в чрезвычайной ситуации, две из которых – вакцины от BioNTech и Pfizer – уже были одобрены.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19. Пока в России зарегистрированы "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Также сообщалось, что 92% вакцинированных "Спутником V" получат абсолютную защиту от коронавируса. Ограничения из-за коронавируса могут быть сняты к ноябрю 2021 года. После получения вакцины 70% населения эпидемический процесс становится управляемым.

