Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
92% вакцинированных "Спутником V" получат абсолютную защиту от коронавируса, сообщил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".
"А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет", – подчеркнул Гинцбург.
Ранее глава Центра имени Гамалеи выразил мнение, что ограничения из-за коронавируса могут быть сняты к ноябрю 2021 года. Он напомнил, что после получения вакцины 70% населения эпидемический процесс становится управляемым.
До этого Гинцбург сообщал, что в России могут появиться лекарства от коронавируса. Он отмечал, что препараты от COVID-19 могут быть зарегистрированы через год. Гинцбург подчеркнул, что "коктейли" из моноклональных антител могут быть совершенно разными.
Новые категории граждан получили возможность сделать прививку от коронавируса
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