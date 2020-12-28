Гинцбург рассказал о возможности появления препаратов от COVID-19 на основе антител

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России могут появиться лекарства от коронавируса на основе антител, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что "коктейли" из моноклональных антител могут быть совершенно разными. По словам Гинцбурга, это связано с тем, что антитела будут взаимодействовать с различными точками в составе S-белка.

"И какой препарат будет лучше взаимодействовать, это с одной стороны, а с другой стороны – какие моноклональные антитела дольше будут находиться в кровяном русле, заранее сказать невозможно, надо будет потом экспериментально это проверять", – заявил Гинцбург.

Он подчеркнул, что финансироваться будут оба подхода для создания такого препарата. Гинцбург заявил, что никакого отношения к вакцине от коронавируса это не имеет.

"Это надо называть терапевтическим препаратом для лечения ковидных больных", – отметил глава Центра имени Гамалеи.

Гинцбург заявил, что в России могут появиться несколько таких препаратов. Ранее он выражал надежду, что лекарства от коронавируса на основе антител могут быть зарегистрированы через год.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше десяти препаратов от коронавируса. До этого сообщалось, что лекарства от COVID-19 включат в мониторинг цен с 2021 года.