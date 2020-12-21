В РФ зарегистрировали более десяти препаратов для лечения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
С начала пандемии в России зарегистрировали более десяти препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Зарегистрировано больше десяти препаратов за очень короткий промежуток времени", – сказал глава ведомства. По его словам, на его памяти такое впервые.
Ранее сообщалось, что Росстат включит лекарства для больных коронавирусом в мониторинг цен с 2021 года. Стоимость препаратов будет подвергаться ежемесячному отслеживанию.
Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств для лечения от коронавируса. Сообщалось, что на эти цели будут выделены 2,8 миллиарда рублей. Также главы регионов получили поручение о мониторинге обеспечения людей, заболевших коронавирусом, бесплатными препаратами от болезни.
До этого Сергей Собянин выделил дополнительно 1,6 миллиарда рублей на закупку препаратов против коронавируса из городского бюджета. Отмечалось, что они предназначены как для лечащихся от COVID-19 в стационарах, так и для тех, кто проходит курс лечения на дому.
Врачи скорой помощи будут выдавать лекарства больным коронавирусом
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