Лекарства для больных коронавирусом включат в мониторинг цен в 2021 году

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Росстат включит лекарства для больных коронавирусом в мониторинг цен с 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Стоимость препаратов будет подвергаться ежемесячному отслеживанию.

Ранее правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств для лечения от коронавируса. Сообщалось, что на эти цели будут выделены 2,8 миллиарда рублей. Также главы регионов получили поручение о мониторинге обеспечения людей, заболевших коронавирусом, бесплатными препаратами от болезни.

До этого Сергей Собянин выделил дополнительно 1,6 миллиарда рублей на закупку препаратов против коронавируса из городского бюджета. Отмечалось, что они предназначены как для лечащихся от COVID-19 в стационарах, так и для тех, кто проходит курс лечения на дому.