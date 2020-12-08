Собянин дополнительно выделил 1,6 млрд руб на закупку препаратов против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин дополнительно выделил из городского бюджета 1,6 миллиарда рублей на закупку препаратов против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Как отмечается, закупленные в рамках данного решения препараты предназначены для стационаров, в которых лечение проходят пациенты с коронавирусом, а также для бесплатной выдачи тем, кто лечится на дому.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что российские правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19, проходящим лечение амбулаторно. Также он выразил надежду, что мероприятия, предпринимаемые властями РФ, позволят привести к снижению прироста пациентов с коронавирусом на территории страны.

В Москве работают кабинеты вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе работают 70 площадок, где можно сделать прививку. При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации.