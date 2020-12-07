Собянин заявил о достаточном количестве коек для больных COVID-19

14:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице хватает коек для больных COVID-19, плановое лечение в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме. Об этом заявил Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"У нас около 5 тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом, это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинский помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи", – сказал мэр.
По словам градоначальника, в столице ситуация с COVID-19 остается сложной. Он отметил, что наблюдается рост по всем основным параметрам. При этом глава города отметил, что система здравоохранения в Москве работает стабильно.
Ранее в Москве заработали кабинеты вакцинации от COVID-19. В настоящее время процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца текущего года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавирусной инфекции.
"Это наш город": в Москве началась запись на прививку от коронавируса
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