Собянин заявил о достаточном количестве коек для больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице хватает коек для больных COVID-19, плановое лечение в ближайшие месяцы будет оказываться в обычном режиме. Об этом заявил Сергей Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"У нас около 5 тысяч коек, которые находятся в резерве для больных коронавирусом, это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинский помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи", – сказал мэр.

По словам градоначальника, в столице ситуация с COVID-19 остается сложной. Он отметил, что наблюдается рост по всем основным параметрам. При этом глава города отметил, что система здравоохранения в Москве работает стабильно.

Ранее в Москве заработали кабинеты вакцинации от COVID-19. В настоящее время процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, до конца текущего года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавирусной инфекции.

