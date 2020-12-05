Кабинеты вакцинации от коронавируса начали работать в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Кабинеты вакцинации от коронавируса открылись на базе городских поликлиник в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
На данный момент привиться пока могут только люди из группы риска, а именно работники образовательной сферы, врачи и медсестры, а также представители городских служб.
При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений.
Пройти вакцинацию от коронавируса могут москвичи в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие прикрепление к городской поликлинике. Процедура недоступна для горожан старше 60 лет, а также для беременных или кормящих матерей, лиц с хроническими заболеваниями и горожан с признаками ОРВИ.
Уточняется также, что прививку не будут делать участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. Вместе с тем, те, кто во время эксперимента получили плацебо, будут обладать приоритетным правом на получение вакцины по завершении исследований.
Процедура введения вакцины будет проводиться в период с 8:00 до 20:00 ежедневно. Запись открыта на две недели вперед.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, до конца 2020 года планируется открыть 170 центров вакцинации от COVID-19.
Запись на получение прививки от коронавируса открылась в Москве накануне, 4 декабря. Электронная регистрация доступна через портал mos.ru. За первые пять часов работы сервиса на процедуру записались 5 тысяч москвичей.
"Это наш город": в Москве началась запись на прививку от коронавируса
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