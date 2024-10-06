Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций метро, МЦД и МЦК

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты занимаются благоустройством территорий у станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК), рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Помимо проведения стандартных работ, к числу которых относится улучшение транспортной и пешеходной доступности станций, неподалеку от них создаются места отдыха, детские и спортивные площадки, а также зоны для выгула собак.

По словам мэра, в 2024 году планируется благоустроить пространства, расположенные возле 41 объекта транспорта. Так, работы проводятся возле 6 станций Троицкой линии метро. В том числе планируется обновить сквер, расположенный у станции "Генерала Тюленева". Там будут организованы зоны тихого отдыха и детских игр, а также расширена площадь вокруг сухого фонтана. После этого на ней можно будет проводить различные мероприятия.

Вместе с тем возле станции МЦД Перово будут приведены в порядок 4 спортивных и 6 детских площадок. Также у метро "Бибирево" планируется обновить 2 сквера и 7 детских площадок. После этого на месте хаотичной парковки, расположенной на улице Плещеева, будут созданы видовые зоны, где появятся скамейки и освещение.

Кроме того, у московского городского вокзала "Серп и Молот" появятся 4 детские площадки, на которых установят развивающее оборудование для ребят разных возрастов.

Между тем благоустройство у причалов регулярного электротранспорта Кутузовский и Сити-Багратион, расположенных на столичной набережной Тараса Шевченко, завершено на 95%. Работы будут полностью закончены в октябре. В районе причалов планируется установить еще 50 лавочек, более 200 фонарей с энергосберегающими свойствами, а в наземных переходах – опоры контрастного освещения.