Благоустройство возле причалов Кутузовский и Сити-Багратион завершили в Москве на 95%

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство у причалов регулярного электротранспорта Кутузовский и Сити-Багратион, расположенных на столичной набережной Тараса Шевченко, полностью завершится в октябре. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Сейчас готовность проектов оценивается на 95%. Специалистам предстояло сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, а также обустроить комфортное пространство для отдыха.

На данный момент была проложена кабельная канализация протяженностью более 3 километров. Туда же специалисты убрали воздушные линии электропередачи и связи. Кроме того, ремонтники проложили новое покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П. И. Багратиона на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

На территории зеленой зоны около причала Кутузовский появились дорожки с экологичным покрытием и новая спортивная площадка, а на проезжей части набережной Тараса Шевченко – асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч квадратных метров.

Специалисты благоустроили сквер имени П. И. Багратиона, где появились уличные торшеры, скамейки-настилы, а также разбиты цветники и газон.

Теперь же в районе причалов планируется установить еще 50 лавочек, более 200 фонарей с энергосберегающими свойствами, а в наземных переходах – опоры контрастного освещения. Кроме того, поздней осенью будет дополнительно высажено свыше 50 деревьев и почти 400 кустарников.

Готовность парка "Москворецкий" также составляет 90%. Работы по благоустройству идут на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста.

Также рабочие благоустраивают пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом.

