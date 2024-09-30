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30 сентября, 15:22

Город

Готовность благоустройства территории парка "Москворецкий" составила 90%

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства почти завершили благоустройство и реабилитацию части территории природно-исторического парка "Москворецкий". На данный момент работы выполнены на более чем 90%, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале ведомства.

Также специалисты приводят в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом.

При этом работы не включают в себя заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории, на них ремонтируют только существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха.

Так, на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста сотрудники комплекса закончили устройство дорожек с разными типами покрытия, обновили пляжи и их инфраструктуру. Сейчас специалисты устанавливают садово-парковую мебель. После этого в порядок приведут восемь существующих пикниковых зон и установят в них новые беседки, отметили в ведомстве.

Кроме того, вдоль берега большого полуострова начали формировать экомаршрут и возведение смотровых площадок на наиболее живописных участках. На детских и спортивных площадках ставят оборудование и делают финишное покрытие.

В свою очередь, на территории Большого и Малого Строгинских затонов завершены работы в парке 70-летия битвы под Москвой. Там отремонтировали пешеходные дорожки, разбили газон, смонтировали опоры освещения, поставили садово-парковую мебель, а также обустроили детскую и спортивную площадки.

Между тем в районе Цветного бульвара специалисты ведомства продолжают благоустройство пяти переулков. К настоящему моменту они выполнили более 70% работ.

На всех территориях специалисты заканчивают обустраивать кабельную канализацию, общая протяженность которой составляет 2,6 километра. Подразумевается, что в нее будут убраны воздушные провода. Такое решение позволит улучшить визуальный облик пространства, а также обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, на этих территориях будет отремонтирована уже существующая ливневая канализация.

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