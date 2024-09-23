Работы по благоустройству двух участков парка "Яуза" выполнены почти на 90%

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершают благоустройство двух участков парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. Работы выполнены почти на 90%, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В этом году проводим благоустройство еще двух участков парка "Яуза": обновляем пространства вдоль Тенистого проезда и выполняем второй этап работ на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы. Все мероприятия традиционно проводим с учетом пожеланий горожан", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На участке вдоль Сельскохозяйственной улицы специалисты благоустроили территорию около беседки-ротонды "Храм воздуха", где отремонтировали пять горбатых мостиков и установили лавочки, а также построили мостовой переход через реку.

Также в рамках работ была приведена в порядок детская площадка, обустроены экотропа и спуски. На сегодняшний день специалисты занимаются прокладкой инженерных сетей и монтажом освещения, ремонтом дорожек и велопарковок.

Кроме того, на участке вдоль Тенистого проезда была проложена кабельная канализация, завершается обустройство дорожек и выполнен монтаж конструкций для павильона поста охраны.

Как отметил Бирюков, по периметру установили опоры для камер видеонаблюдения.

Ранее в Москве завершили благоустройство сада "Аквариум". Сергей Собянин подчеркнул, что его также часто называют зеленым фойе Театра Моссовета на Большой Садовой улице Москвы. Специалисты в ходе ремонта привели в порядок не только решетку и ворота, но и установили новые светильники, стилизованные под старые газовые лампы.

