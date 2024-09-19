В Южнопортовом районе Москвы благоустроят территорию образовательного комплекса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Возле строящегося образовательного комплекса на юго-востоке Москвы благоустроят территорию площадью около восьми тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы проводятся в Южнопортовом районе по адресу Волгоградский проспект, владение 32/4. Инспекторы Мосгосстройнадзора уже провели начальную проверку стройплощадки образовательного комплекса.

"Общестроительная готовность объекта оценивается в 20 процентов. На территории планируется провести благоустройство: сделать 60-метровую беговую дорожку с трибуной, площадки для игры в волейбол и баскетбол, зоны с оборудованием для спортивной гимнастики", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

На территории образовательно комплекса обустроят зону отдыха с перголой и столами, уложат газон, высадят 35 деревьев и около 250 кустарников. По периметру территории, согласно повышенным требованиям к безопасности и защите от шума и грязи, будет установлено шумозащитное ограждение и зеленые насаждения, которые отделят участок от внешнего пространства.

Комплекс рассчитан на 400 школьников младших классов и 150 дошкольников. Для них будут организованы отдельные блоки. Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров, в нем будут оборудованы зал для проведения мероприятий, обеденное пространство, медиатека, спортзал со скалодромом, а также лабораторно-исследовательский комплекс и кабинет робототехники. Школа и детский сад будут переданы городу после окончания всех работ.

Особое внимание качеству строительства образовательных проектов в Москве уделяют по поручению Сергея Собянина.

Другой образовательный комплекс появится на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское. На 23 тысячах метрах квадратных расположатся школа на 825 мест, детский сад на 225 детей, спортивная и игровая площадки. Работы будут проведены за счет средств Адресной инвестиционной программы.