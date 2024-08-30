Школа со спортивными залами и скалодромом появится в Филимонковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство школы, которая станет частью территории жилого комплекса, продолжается в Филимонковском районе, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Социальная инфраструктура Троицкого и Новомосковского административных округов развивается благодаря средствам бюджета и частным инвестициям. Так, в Филимонковском районе девелопер ведет строительство школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров на 1,1 тысячи мест", – цитирует замглавы города портал мэра и правительства столицы.

На территории образовательного учреждения планируется создать масштабную спортивную инфраструктуру. Там появится несколько спортивных залов и уличных площадок. Так, на первом этаже учебного корпуса будет размещен зал для хореографии и гимнастики, где также организуют зону скалодрома. На втором этаже здания будут находиться два спортивных зала.

Проект подразумевает создание шести спортивных зон и отдельной площадки для подготовки к ГТО, где появится пять видов препятствий. Также на территории школы построят футбольное поле с полупрофессиональным покрытием и беговыми дорожками и площадку для командных игр с мячом. Кроме того, там появятся три воркаут-комплекса, брусья, рукоход и столы для настольного тенниса. Вместе с тем рядом с учреждением планируется разместить шесть площадок для активных игр учеников младших и средних классов.

Работы должны быть завершены до конца 2024 года. После окончания строительства школу планируется передать в городскую систему образования.

"С момента возведения школы в феврале 2023 года инспекторы комитета провели шесть выездных проверок. Сейчас в здании ведется отделка помещений, в завершающей стадии – фасадные работы. Параллельно началось устройство наружного ограждения и благоустройство территории. Все строительно-монтажные работы проходят контроль соответствия проектным решениям", – отметил, в свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.

Вместе с тем в образовательный комплекс, который строится на территории города-парка "Первый Московский", за исключением школы, будет включен детский сад, который смогут посещать до 350 воспитанников. Его также планируют возвести до конца текущего года.

К настоящему моменту в этом районе были открыты еще три школы, где учатся свыше 2,7 тысячи детей, а также пять детских садов, куда ходят более 1,3 тысячи малышей.

Как отметил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, проект подразумевает создание условий не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся.

В образовательном комплексе будут обустроены современные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием. Кроме залов для занятий физкультурой и гимнастикой, в школе планируется создать пространства для проведения мероприятий и современные пищеблоки, а также благоустроить прилегающие территории.

Строительство новой школы также идет в Багратионовском проезде столичного района Филевский Парк. Обучаться в ней смогут 375 детей. Учреждение возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. На данный момент готовность школы составляет около 80%.