Детский сад на 200 мест появится в Басманном районе Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Город предоставил земельный участок площадью 0,63 гектара для строительства детского сада в Басманном районе в центре столицы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Его возведут на месте дома, ранее расселенного по программе реновации. Площадь нового здания составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Учреждение будет вмешать до 200 детей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что детский сад построят в рамках Адресной инвестиционной программы. Почти 240 жителей дома по адресу Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1, получили квартиры в новостройке на Бауманской улице. Весной этого года старое здание снесли.

В Москве в школы, детсады и колледжи в новом учебном году пойдут более 1,6 миллиона детей. В День знаний свои двери для детей откроют 30 новых зданий, рассказал Сергей Собянин, добавив, что в каждом образовательном учреждении организовано питание.

Более того, отметил мэр столицы, стартовала программа модернизации образовательной инфраструктуры "Моя школа". Четыре здания старой постройки реконструированы, еще в 50 начались работы.

