Собянин: 281 тыс горожан смогут найти работу в шаговой доступности от дома

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве найти работу в шаговой доступности от дома смогут больше 281 тысячи горожан, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы назвал первые результаты программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), объем частных инвестиций в которую превысит 2 триллиона рублей. На эти деньги построят свыше 200 объектов.

"Запустили ее в 2020-м, чтобы с помощью инвесторов строить социально и экономически важные объекты, а также создавать для москвичей рабочие места ближе к дому", – напомнил Собянин.

По его словам, в рамках программы построят 20 промышленных комплексов и 67 офисных центров, 17 логистических парков и 6 центров инноваций, 19 школ и 35 детских садов, 14 образовательных комплексов, четыре спортивных комплекса, две поликлиники и музей.

Собянин также отметил, что 22 объекта, включая восемь садиков, шесть школ и три технопарка, уже готовы – они дали около 10 тысяч новых рабочих мест.

Всего в столичные школы, детские сады и колледжи в новом учебном году пойдут более 1,6 миллиона детей. Глава города подчеркнул, что в каждом образовательном учреждении организовано питание. В День знаний свои двери для детей откроют 30 новых зданий школ и детсадов.

Более того, добавил Собянин, стартовала программа модернизации образовательной инфраструктуры "Моя школа". Четыре здания старой постройки реконструированы, еще в 50 начались работы.

