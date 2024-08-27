Сергей Собянин рассказал об обновлении московских школ и колледжей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл августовский педагогический совет, который в этом году проходит на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе. Также он поздравил учителей с наступающим Днем знаний и поблагодарил за их труд, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Порядка пяти тысяч детских садов, школ и колледжей подготовлено в Москве к 1 сентября. Свыше двух тысяч зданий приведено в порядок по программе текущего ремонта. Возведено и введено в эксплуатацию 30 новых объектов.

Также в текущем году в городе стартовала масштабная программа модернизации по новому стандарту "Моя школа", в рамках которой ко Дню знаний уже отремонтировали четыре здания. Градоначальник назвал это новым уровнем. По его словам, уже ничего не напоминает о старых стенах, классах, практически все сделано заново.

Сейчас продолжается реконструкция еще 50 школ, порядка 100 зданий образовательных учреждений находится в стадии проектирования. Каждый год планируется реконструировать около 100 московских школ.

Изменения также коснулись системы среднего профессионального образования (СПО).

"В этом году с учетом того, что мы перед этим приняли решение об увеличении на 10 тысяч, у нас идет практически удвоение количества мест в московских колледжах для бесплатного приема наших учащихся из московских школ", – рассказал Собянин.

После пересмотра учебных программ обучение в городских колледжах стало более ориентированным на практические навыки. Сейчас в столице среднее образование можно получить по одной из 170 специальностей. Налажено сотрудничество с работодателями и специалистами, чтобы студенты смогли сразу трудоустроиться на ведущие предприятия Москвы.

Кроме того, в столичных колледжах началась масштабная программа модернизации, которая включает не только обновление оборудования, лабораторий и материальной базы, но и строительство и реконструкцию зданий. Мэр назвал это очень важной программой, с учетом того, что экономика Москвы и экономика России растут. Поэтому требуется все больше квалифицированных сотрудников, отметил он.

Более практико-ориентированным станет и обучение в профильных классах. С этого года будет действовать единый стандарт, который определяет требования к качеству обучения, набору предметов, взаимодействию с вузами и компаниями-партнерами, что позволит школьникам получать больше знаний, связанных с выбранной специальностью.

За вклад в качественное образование учащихся Собянин наградил грантами 20 лучших московских школ. Среди лауреатов оказалась школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна. В свою очередь, директор учебного заведения Ольга Афанасьева поблагодарила за возможности, которые Москва предоставляет школам.

Она указала, что полученный грант – это труд педагогического коллектива и учеников, которые реализуют разные проекты. За последние 10 лет, продолжила она, школа реализовала все проекты московского образования.

Почти во всех школах Москвы для одиннадцатиклассников организованы практикумы по подготовке к ЕГЭ. Это предоставляет возможность меньше тратить денег на репетиторов. Также учащиеся смогут более качественно подготовиться к сдаче экзаменов.