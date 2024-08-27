Депутат ГД Бессараб напомнила о льготах для многодетных семей к 1 сентября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Практически все регионы России окажут многодетным семьям поддержку в преддверии начала нового учебного года, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру".

"Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот", – уточнила парламентарий.

Она напомнила, что в некоторое время назад в России начал действовать закон, который дает родителям возможность пользоваться остатком средств от материнского капитала. Документ постановил, что в том случае, если данная сумма не превышает 10 тысяч рублей, россияне могут получить эти деньги и направить их на подготовку к школе, уточнила Бессараб.

Кроме того, большое количество акций, приуроченных к 1 сентября, организуют профсоюзы, политические партии и другие общественные организации, отметила депутат.

В 2024 году семьи, которые живут в Москве, потратили на покупку школьного набора для своих детей в среднем 17 600 рублей, выяснили ранее аналитики. В набор вошла как школьная форма, так и канцелярские принадлежности, включая тетради и дневник. Стоимость комплекта за год выросла в столице на 11%.

