Цветы в РФ подорожали более чем на четверть накануне 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Цветы в России накануне Дня знаний, 1 сентября, подорожали более чем на четверть по сравнению с августом 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков одной из компаний-производителей онлайн-касс.

Эксперты проверили среднюю стоимость букета в разных регионах страны в период с 1 по 20 августа. Оказалось, что его цена составила 1 788 рублей, что на 26% выше предыдущего года. Так, средняя цена одной розы выросла на 9%, до 170 рублей, а хризантемы – на 18%, до 195 рублей.

Наибольшую стоимость цветов выявили в Москве, там средняя цена букета составила 2 300 рублей. Ниже следуют Краснодарский край, Иркутская область, Приморье и Санкт-Петербург с различными ценами от 2 200 до 2 000 рублей.

Наименьшая цена за букет выявлена в Псковской области и Карелии – 994 и 1 100 рублей. Также относительно дешево можно купить цветы в Пермском крае, Нижегородской, Челябинской, Калининградской и Самарской областях. Там разброс цен составил от 1 200 до 1 600 рублей.

В среднем 17 600 рублей потратили столичные родители на покупку школьного набора для своих детей, выяснили ранее аналитики. В набор вошла как школьная форма, так и канцелярские принадлежности, включая тетради и дневник. Стоимость комплекта за год выросла в Москве на 11%.

