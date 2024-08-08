Путин подписал закон о выплате до 10 000 рублей из остатков маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон, который разрешает выплату до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала, которые не были истрачены.

Глава РФ поддержал эту идею ранее на встрече с семьями, которые победили на конкурсе "Это у нас семейное". Президент объяснял, что с небольшой суммой ничего нельзя было сделать. Однако теперь по закону граждане смогут получить остаток в виде единовременной выплаты.

Ранее глава думского комитета по региональной политике Алексей Диденко направил на имя вице-спикера Татьяны Голиковой предложение, по которому в РФ могут разрешить тратить материнский капитал на обучение в автошколе. Депутат предлагает включить в перечень допустимых расходов материнского капитала обучение в автошколе одного из родителей.

