Собянин: почти все школы Москвы подключились к проведению практикумов по подготовке к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти во всех московских школах для учеников 11-х классов организованы практикумы по подготовке к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе открытого августовского педагогического совета.

"В прошлом году на педсовете мы с вами говорили об эксперименте по подготовке наших школьников 11-го класса к единому госэкзамену. Внедряли его в нескольких десятках школ. Сегодня к этому подключились уже практически все школы Москвы", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что это предоставляет возможность меньше тратить средств на репетиторов. Также школьники могут более качественно подготовиться к экзамену.

По словам Собянина, в новом учебном году в столичных школах заработает новый стандарт предпрофессионального образования для профильных классов.

"Это требования к качеству преподавания, к набору предметов, взаимодействию с вузами и предприятиями. Я думаю, это поможет уже ребятам укрепить свои знания и уверенность в выбранной профессии", – сказал он.

Кроме того, мэр рассказал о развитии "Московской электронной школы" и внедрении в нее сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта. Так, в этом году в "Движении первых" в столице участниками являются уже 650 тысяч человек. Количество волонтеров увеличилось вдвое, а число кадетов превысило 30 тысяч.

Вместе с тем после выступления Собянин провел награждение лауреатов грантов мэра Москвы в области образования.

В Москве к новому учебному году подготовили уже пять тысяч школ, детских садов и колледжей. При этом свыше двух тысяч учебных учреждений были отремонтированы по программе текущего ремонта, а еще 30 новых зданий построено заново и введено в строй.

