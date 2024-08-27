Собянин: около 5 тыс зданий школ, детских садов и колледжей подготовлено к учебному году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве к новому учебному году подготовили уже пять тысяч школ, детских садов и колледжей, рассказал Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

При этом свыше двух тысяч учебных учреждений были отремонтированы по программе текущего ремонта, а еще 30 новых зданий построено заново и введено в строй, уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день специалисты одновременно реконструируют 50 школ. В свою очередь, еще 100 находятся в проектировании.

"Таким образом, мы ежегодно в дальнейшем будем реконструировать около 100 московских школ", – добавил мэр.

Между тем свыше 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений также подготовили к новому отопительному сезону. Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, подготовка к осенне-зимнему периоду школ и детсадов находится на особом контроле.

Всего к зиме подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Бирюков подчеркнул, что все мероприятия завершены в установленный срок, до 25 августа.

