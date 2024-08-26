Собянин: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 120 школ и детских садов были благоустроены в Москве в текущем году, заявил Сергей Собянин.

"Дети проводят много времени на воздухе, поэтому важно создавать условия и возможности для всестороннего развития и отдыха рядом с учебными учреждениями", – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, специалисты во время летних каникул обновляют не только детские, но и спортивные площадки. В этих местах меняют покрытие и оборудование, делают тематические игровые зоны, а также ставят новое освещение и видеонаблюдение.

Собянин подчеркнул, что в детском саду школы № 86 имени Катукова в Строгине построили спортивную зону с верандой и универсальным полем, а также организовали метеорологическую площадку и огород с теплицей. Здесь же, под навесами, появились мини-театр и зона для рисования.

В детсаду школы № 2116 в Зябликове полностью обновили детские и спортивные площадки, а в школе № 1315 в Головинском районе, кроме этого, организовали велопарковку, навес для колясок, построили веранды и ограждения. Здесь построили поле в спортивной зоне и разместили "мастерскую" и "кухню" в игровой зоне.



Ранее специалисты завершили остекление нового здания школы на 600 детей. Образовательное учреждение возводится на востоке Москвы в районе Богородское. Общая площадь объекта на Тюменской улице превышает 11 тысяч квадратных метров.

