Родители тратят на одежду и гаджеты большую часть денег при подготовке ребенка к школе

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В России родители тратят на одежду и гаджеты большую часть денег во время подготовки ребенка к школе. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более 1,5 тысячи респондентов.

Как отметили эксперты, стоимость базового комплекта формы составляет 8–9 тысяч рублей. Если в школе нет формы, то можно уложиться в 6–7 тысяч рублей без учета верхней одежды. При этом порядка 5 тысяч рублей составляют расходы на сменную обувь и обувь для физкультуры.

На покупку планшета родители закладывают 10–15 тысяч рублей, а 47% респондентов планируют потратить около 30 тысяч рублей на покупку ноутбука. Приобрести телефон детям к началу учебного года планируют 11% родителей, согласно исследованию, основная масса заложила на это от 10 до 15 тысяч рублей.

При этом канцтовары обходятся в среднем в 3 тысячи рублей, выяснили аналитики. Опрошенные рассказали, что средняя стоимость школьного набора для первоклассника составляет минимум 23 тысячи рублей. Эксперты добавили, что на ученика средней школы траты начинаются от 25 тысяч рублей.

Отдельно родители выделили траты на подарки учителям 1 сентября. Стоимость букета, по оценкам респондентов, составит не менее 3 тысяч рублей.

Потратить на подготовку ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей планируют 52% россиян, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Опрос был проведен среди 1,2 тысячи россиян старше 18 лет. Выяснилось, что 29% опрошенных собираются уложиться в сумму до 10 тысяч рублей и только 5% планируют потратить от 30 до 50 тысяч рублей.

72% опрошенных назвали основной статьей расходов одежду, обувь и канцтовары, еще 9% планируют оплачивать кружки и секции. По 4% участников опроса собираются вкладываться в фонд класса или вообще не планируют никаких трат, еще 3% будут оплачивать репетиторов.

Кроме того, во время подготовки к школе родителям поможет строгий список покупок, рассказала в беседе с Life.ru учитель изобразительных искусств Анна Калугина.

Она рекомендовала закупать некоторые принадлежности оптом – можно объединяться с другими родителями и закупать учебники и тетради. Также Калугина посоветовала покупать вещи заранее, то есть вне сезона, так как на сезонных распродажах можно взять вещи со скидкой.

"Проверьте, что из необходимых для школы вещей уже у вас есть. Наверняка вы найдете много неиспользованных ручек, тетрадей, линеек, а может, и вовсе ни разу не использовавшийся рюкзак. В таком случае тратиться на такие же вещи в новом учебном году не придется", – добавила эксперт.

Учитель подчеркнула, что не стоит покупать много одежды впрок, лучше собрать условную базу, которую будет легко комбинировать между собой.

"А еще рассмотрите вариант покупки вещей с рук. Особенно это касается, например, мебели. Если ребенок уже вырос из своего рабочего стола, но вы хотите купить хороший, который прослужит вам долго, поищите объявления на сервисах", – сказала педагог, посоветовав относиться внимательно к желаниям и чувствам ребенка касательно выбора одежды или канцелярских принадлежностей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести единый набор для первоклассника. По ее словам, это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.

По расчетам Росстата, стоимость сбора первоклассника в школу в июле увеличилась на 7,1% по сравнению с июлем 2023 года – до 32,1 тысячи рублей. При этом собрать девочку дороже, чем мальчика.