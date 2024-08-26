Депутат Буцкая: необходимо ввести единый набор для первоклассника в России

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Необходимо ввести единый набор для первоклассника в России. Такое мнение озвучила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая на пресс-конференции, приуроченной к началу учебного года.

"Мы идем к тому, чтобы был единый набор для первоклассника, который бы мы могли гарантировать каждому школьнику", – цитирует ее РИА Новости.

Буцкая заметила, если есть набор для новорожденного, то нужно ввести такой же федеральный набор для первоклассника. Она считает, что это поможет снизить финансовую нагрузку на родителей.

По расчетам Росстата, стоимость сбора первоклассника в российскую школу в июле увеличилась на 7,1% по сравнению с июлем 2023 года – до 32,1 тысячи рублей. При этом собрать девочку в школу дороже, чем мальчика.

Цена рюкзака, учебников и канцелярии выросла за год на 6,4%, до 6,3 тысячи рублей. Значительно подорожали ручки – на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку. Затем следуют карандаши и фломастеры – на 8,2%, до 24,5 рубля за штуку и 199,5 рубля за набор соответственно.

Стоимость учебников за год выросла на 7,5%, до 628 рублей за книгу. Цена на альбом для рисования увеличилась на 6,7% (до 123 рублей), тетради – на 6,5% (до 14,1 рубля), рюкзаки – на 4,7% (до 2,5 тысячи рублей). Стоимость одежды и обуви для девочек в 2024 году выросла на 6,7%, до 28,1 тысячи рублей, для мальчиков – на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего цены среди детской одежды выросли на футболки – почти на 11%, до 512 рублей, и на джемперы – на 9,2%, до 1,4 тысячи рублей.

Самым дорогим элементом детской одежды является зимняя куртка. В этом году она обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее – 4,3 тысячи рублей. Также спортивный костюм подорожал на 7,4% и сейчас стоит 2,5 тысячи рублей. Среди обуви дороже всего обойдутся зимние ботинки, стоимость которых с 2,5 тысячи рублей увеличилась до 2,6 тысячи.

Из товаров для девочек сильнее всего подорожали юбки – на 7%, до 1,5 тысячи рублей. Цена блузки увеличилась на 6,9%, до 1,4 тысячи рублей. Стоимость платья для девочки выросла на 4,4% по сравнению с прошлым годом – почти 2 тысячи рублей. Из одежды для мальчиков стоимость сорочки выросла на 10,4% и теперь составляет 1,2 тысячи рублей, а брюки – на 9,4%, до 1,9 тысячи рублей.

Таким образом, собрать девочку в школу обойдется в 34,5 тысячи рублей, а мальчика – 29,8 тысячи рублей.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила ужесточить в России контроль над нормативами по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возраста детей. По ее словам, следует организовывать в школах специальные шкафчики для хранения учебников и других принадлежностей, чтобы школьники не носили их из дома ежедневно. Реализация этой инициативы будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также созданию более комфортных и безопасных условий для обучения, добавила она.