Омбудсмен Волынец предложила ГД внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах

В России нужно ужесточить контроль над нормативами по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей, считает уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она обратилась в комитет Государственной думы по охране здоровья, выразив солидарность с родителями школьников, обеспокоенными проблемой чрезмерного веса школьных ранцев.

"Несмотря на существующие нормативно-правовые акты, регламентирующие вес школьных ранцев и учебных материалов, на практике они часто не соблюдаются. Дети вынуждены носить ранцы, вес которых значительно превышает рекомендации врачей, что приводит к нарушениям осанки, заболеваниям позвоночника, головным болям и хронической усталости", – цитирует Волынец Life.ru.

Она предложила пересмотреть и ужесточить существующие нормативы по максимально допустимому весу ранцев и учебных материалов с учетом возрастных особенностей детей. Новые нормативы, по ее мнению, следует разрабатывать с участием медицинских специалистов и основываясь на последних научных данных о влиянии веса на детский организм.

Также она просит внедрить обязательный контроль веса ранцев в школах и стимулировать издательства к выпуску легковесных учебников. По мнению Волынец, это может быть достигнуто путем введения соответствующих требований к печатному материалу, а также предоставления налоговых льгот издательствам, которые выпускают учебники, соответствующие новым стандартам.

Уполномоченная по правам ребенка предлагает организовать в школах специальные шкафчики для хранения учебников и других принадлежностей, чтобы у детей не было необходимости носить их с собой ежедневно, а также проводить регулярные информационные кампании среди родителей, учащихся и педагогов о вреде тяжелых ранцев и правилах выбора.

Как указала Волынец, реализация этой инициативы будет способствовать сохранению здоровья детей и подростков, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также созданию более комфортных и безопасных условий для обучения.

Ранее россиянам рассказали, когда начинать собирать ребенка в школу. Финансовый консультант и экономист Наталья Колбасина рекомендовала заранее откладывать примерную сумму денег на школьные товары. Эксперт также посоветовала следить за акциями в магазинах при покупке школьной формы. Лучше выбирать те, что открыты при швейных фабриках.

Банки часто начисляют повышенный кешбэк за покупки к школе по специальным предложениям. Это также помогает сэкономить при подготовке ребенка к 1 сентября.