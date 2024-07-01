Эксперт Милкус: нет необходимости возвращать в школы оценки за поведение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нет необходимости возвращать в школы оценки за поведение. Об этом в эфире радио КП заявил заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании в НИУ ВШЭ Александр Милкус.

Эксперт считает, что преподаватели могут донести свои претензии по поводу поведения ребенка с помощью электронного дневника. По его мнению, атрибуты советской школы вернуть можно, но это ничего не даст нынешним детям и их родителям. Кроме того, напомнил он, нормы поведения прописаны в уставе школы, который подписывают родители.

Ранее инициативу о возвращении в школы оценок за поведение озвучили в Минпросвещения РФ. Глава ведомства Сергей Кравцов указал, что в министерстве не против такой идеи. Однако, по его словам, сначала нужно определить критерии, кто будет ставить такие оценки и какие будут последствия для ученика.