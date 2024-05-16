Депутат Лантратова предложила увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП статьей "Оскорбление педагогического работника" и увеличить размер штрафов за подобный поступок. Свое обращение она направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает RT.

По словам парламентария, участившаяся практика оскорблений учителей, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для защиты педагогических работников, в том числе установления повышенной ответственности на указанные деяния.

Согласно идее депутата, за публичное оскорбление учителя во время работы предлагается ввести штрафы для физлиц от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете, повлечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, на юрлиц – от 500 до 700 тысяч рублей, прокомментировала Лантратова.

Парламентарий отметила, что каждый случай такого правонарушения должен быть исследован и доказан, а принятие новой нормы КоАП не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса. Она объяснила, что ее инициатива позволит создать механизм предупреждения унижения части и достоинства педагогов, их защиты, а также повысит общественное признание учителей и их статус в российском обществе.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил вернуть в школы оценку за поведение, влияющую на баллы ЕГЭ. Как рассказала детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, педагоги часто сталкиваются с унижением, оскорблениями и хамством со стороны учеников, однако сделать с этим они ничего не могут.

Фадеев планировал обсудить идею возвращения оценки за поведение с учителями, психологами и иными экспертами.