В Свердловской области объяснили причины массового увольнения учителей из школы

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Четыре педагога уволились из школы № 22 в связи с выходом на пенсию, еще шестеро покинули учебное заведение по собственному желанию, заявили в департаменте информационной политики Свердловской области. Об этом сообщает RT.

"По данным департамента образования Екатеринбурга, школу покинули несколько педагогов, из них четверо пенсионного возраста с выходом на пенсию и шестеро – по собственному желанию. С родителями учеников 15 сентября встретился директор департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко", – отметили представители ведомства.

В департаменте добавили, что Шевченко провел беседу с родителями учеников школы и объяснил, что оставшаяся нагрузка будет временно распределена между другими учителями до тех пор, пока школа не найдет новых педагогов.

В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация находится под особым контролем регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.

Ранее сообщалось, что более десяти учителей уволились из учебного заведения, расположенного в Екатеринбурге. В мэрии города отмечали, что всего за последнее время школу покинули 12 сотрудников.

Поиск новых педагогов продолжается, при этом учебный процесс продолжается в полном объеме. Всего в школе работают 70 учителей.



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