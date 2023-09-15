В Екатеринбурге более десятка педагогов массово уволились из школы

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Более 10 учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Там уточнили, что из учреждения за последнее время уволились 12 учителей. У всех личные причины, известно лишь, что четверо вышли на пенсию.

Поиск новых педагогов продолжается, при этом учебный процесс идет в полном объеме. Всего в школе работают 70 учителей.

Департамент образования Екатеринбурга держит ситуацию на контроле.

Ранее юрист Елена Николаева рассказала, что учителя могут уволить за публикацию информации в отношении сведений, охраняемых законом, или тех, которые педагог узнал на работе. Учителям рекомендуется не выкладывать в Сети данные, которые могут навредить здоровью ребенка.

Юрист подчеркнула, что запрещена для распространения среди несовершеннолетних информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.