Россияне назвали главные качества школьных учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около половины россиян считают, что школьный учитель должен уметь говорить с учеником на равных. Об этом сообщает "Мослента".
Также опрошенные уверены, что учитель должен чувствовать призвание к профессии. Некоторые респонденты заявили, что учитель должен обладать широкой эрудицией и находить индивидуальный подход к каждому. Кроме того, участники опроса считают, что преподаватель должен быть ответственным, а также личным примером подтверждать свои принципы.
Согласно исследованию, многие россияне не могут назвать понятия "учитель" и "педагог" равными. При этом 60% респондентов называют своими учителями тех, кто сыграл ключевую роль в становлении их личности.
Ранее стало известно, что в этом году россияне планируют сэкономить на подарках по случаю Дня учителя. В ходе опроса выяснилось, что в среднем по стране на подарки учителям родители школьников потратят 3 000 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем годом ранее.
Отмечалось, что, как и прежде, лидируют цветы. Их планируют подарить педагогам порядка 40% респондентов. Далее идут подарочные сертификаты, конфеты, чайные и кофейные наборы. Некоторые – таких оказалось 3% – намерены вручить подарок деньгами.
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