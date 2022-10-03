Стало известно, сколько россияне потратят на подарки ко Дню учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году россияне планируют сэкономить на подарках по случаю Дня учителя. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.

Так, в ходе опроса выяснилось, в среднем по стране на подарки учителям родители школьников потратят 3 000 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем годом ранее.

Наиболее щедрые – жители столицы: они готовы заплатить за подарок 3 500 рублей, однако это все равно меньше прошлогоднего показателя уже на целых 500 рублей. Затем следуют жители Санкт-Петербурга – 3 000 рублей, Екатеринбурга – 2 600 рублей, Омска, Уфы и Волгограда – 2 000 рублей.

Также стали известны наиболее востребованные подарки для учителей. Как и прежде, лидируют цветы. Их планируют подарить педагогам порядка 40% респондентов. Далее идут подарочные сертификаты, конфеты, чайные и кофейные наборы. Некоторые – таких оказалось 3% – намерены вручить подарок деньгами.

Ранее в Ассоциации российских флористов рассказали, что букет ко Дню учителя в этом году обойдется москвичам в среднем в 700–800 рублей. Речь идет о букете из нескольких сортов цветов и нескольких видов зелени.



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