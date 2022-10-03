Стало известно, сколько россияне потратят на подарки ко Дню учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В этом году россияне планируют сэкономить на подарках по случаю Дня учителя. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.
Так, в ходе опроса выяснилось, в среднем по стране на подарки учителям родители школьников потратят 3 000 рублей. Это на 200 рублей меньше, чем годом ранее.
Наиболее щедрые – жители столицы: они готовы заплатить за подарок 3 500 рублей, однако это все равно меньше прошлогоднего показателя уже на целых 500 рублей. Затем следуют жители Санкт-Петербурга – 3 000 рублей, Екатеринбурга – 2 600 рублей, Омска, Уфы и Волгограда – 2 000 рублей.
Также стали известны наиболее востребованные подарки для учителей. Как и прежде, лидируют цветы. Их планируют подарить педагогам порядка 40% респондентов. Далее идут подарочные сертификаты, конфеты, чайные и кофейные наборы. Некоторые – таких оказалось 3% – намерены вручить подарок деньгами.
Ранее в Ассоциации российских флористов рассказали, что букет ко Дню учителя в этом году обойдется москвичам в среднем в 700–800 рублей. Речь идет о букете из нескольких сортов цветов и нескольких видов зелени.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: