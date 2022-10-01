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Букет ко Дню учителя в этом году обойдется москвичам в среднем в 700–800 рублей, сообщил Агентству "Москва" президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Речь идет о букете из нескольких сортов цветов плюс нескольких видов зелени.

"Если говорим о цветах, то по сравнению с 1 сентября фактически ничего не изменилось, цена осталась та же самая", – пояснила Сафронова.

Она отметила, что дефицита цветов на рынке нет. Имеется весь ассортимент, включая тюльпаны, пионы, экзотические растения, традиционные гладиолусы, хризантемы и розы. Эксперт посоветовала выбирать цветы в "осенней" цветовой гамме.

"Так как осень у нас на дворе, естественна желто-оранжево-красная гамма. Она такая яркая, сочная. Это всегда поднимает настроение", – сказала Сафронова.

День учителя отмечается в России 5 октября.

Ранее врач-аллерголог Наталья Игнатова заявила, что, выбирая букет для учителя, родителям школьников стоит подумать не только о его красоте, но и составе, поскольку некоторые цветы могут вызывать аллергию.

Эксперт отмечала, что не стоит дарить аллергикам лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки и подсолнухи. У этих цветов, по ее словам, яркий аромат и заметная глазу пыльца.

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