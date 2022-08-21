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Москва 24

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Общество

05:07

Врач рассказала, какие цветы нельзя нести в школу на 1 сентября

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выбирая букет для учителя к 1 сентября, родителям школьников стоит подумать не только о его красоте, но и составе, поскольку некоторые цветы могут вызывать аллергию. Об этом предупредила врач аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова.

Специалист пояснила, что аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. По ее словам, негативные проявления вроде насморка и отеков слизистой возникают из-за того, что организм начинает вырабатывать защитные антитела.

"Чтобы уменьшить вероятность аллергии, следует выбирать цветы без аромата. Чем слабее запах, тем меньше пыльцы. <...> Точно не стоит дарить аллергикам лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки, подсолнухи. У этих цветов яркий аромат и заметная глазу пыльца", – приводит слова врача агентство "Прайм".

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, как поддержать цветение букетов. По ее словам, залог "долголетия" букета – свежие цветы, чистая вода и косой срез стебля. Вазу также можно наполнить минеральной водой. Кроме того, сохранить растения поможет правильное расположение в помещении – для цветов не подходят места на сквозняке и возле батареи.

"Два кадра": флорист

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