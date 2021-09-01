Флористы рассказали о модных и недорогих букетах к 1 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Крупный цветок, например, подсолнух или гортензия, обыгранный аксессуарами в виде сухоцветов, колосьев, лент и дизайнерской бумаги, может стать модным и недорогим букетом для педагога к 1 сентября.
Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости. По словам флориста Татьяны Романовой, неплохо в букете будет смотреться подсолнух, если сочетать его с колосьями и сеточкой, подвязанной бечевкой.
"Цветовую гамму букета лучше выбрать яркую. <...> На День знаний хорошо будут смотреться сочетания голубого с желтым, розового с белым, красного с оранжевым оттенков", – отметила эксперт.
Она подчеркнула, что при этом букет не должен быть массивным и тяжелым.
В свою очередь, эксперт по современному этикету Татьяна Баранова отметила, что подходящими цветами для недорогого и интересного букета являются астры, гладиолусы, герберы, хризантемы, георгины, подсолнухи и розы. Она также подчеркнула, что при выборе букета следует учитывать возраст и пол преподавателя.
"Молодой учительнице можно выбрать букет с нежными оттенками цветов – светло-розовый, светло-голубой. Отличным вариантом станут кустовые розы. Если учительница в определенном возрасте, наверное, здесь оттенки должны быть более сдержанными, не кричащими, не алыми", – сказала Баранова.
Мужчинам, добавила эксперт, лучше дарить небольшие букеты в приглушенных и сдержанных тонах.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что поддержать цветение букетов можно за счет определенных добавок в воду.
По ее словам, залог "долголетия" букета – свежие цветы, чистая вода и косой срез стебля. Вазу также можно наполнить минеральной водой. Кроме того, сохранить растения поможет правильное расположение в помещении – для цветов не подходят места на сквозняке и возле батареи.
Москвичам рассказали о стоимости букета на 1 сентября
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