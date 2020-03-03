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Москва 24

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Общество

09:08

Флорист назвала способ продлить жизнь цветочным букетам

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что поддержать цветение букетов можно за счет определенных добавок в воду. В интервью радио Sputnik специалист заявила, что для этого подойдет небольшая порция алкоголя.

"Единственное, что положительно действует на цветы, в особенности на срезанные орхидеи – небольшое количество алкоголя в воду. Это действительно "растение-алкоголик": стоит добавить буквально 20 граммов водки, и орхидея будет стоять дольше", – заявила эксперт.

Флорист подчеркнула, что другие популярные добавки – сахар и аспирин – либо недостаточно эффективны, либо и вовсе могут навредить цветам, обеспечив в воде питательную среду для бактерий.

По словам Сафроновой, залог "долголетия" букета – свежие цветы, чистая вода и косой срез стебля. Вазу также можно наполнить минеральной водой. Кроме того, сохранить растения поможет правильное расположение в помещении – для цветов не подходят места на сквозняке и возле батареи.

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