Катки, концерты и цветы. Как отметить 8 Марта в парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничную программу к Международному женскому дню подготовили 18 столичных парков, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В Парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике "Царицыно", парке "Сокольники" и других зонах отдыха 8 Марта пройдут концерты, спортивные марафоны, флешмобы и мастер-классы.

В честь праздника катки в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и в парке "Красная Пресня" будут бесплатными для всех женщин. На льду кинокатка в саду имени Баумана в 14:00 начнется еще и дискотека.

Бесплатная праздничная программа организована и на катке "Восход" в Парке Горького, но чтобы попасть на лед, придется купить входной билет. Профессиональный художник нарисует скетч-портреты представительниц прекрасного пола. Вечером же состоится концерт трип-хоп-группы MyHoliday.

На Пушкинской набережной в Парке Горького с 12:00 до 17:00 пройдет спортивный марафон "Цветы любимым". Поучаствовать в нем могут пары любого возраста. На финише мужчинам вручат праздничные букеты, которые они подарят своим дамам.

В парке "Фили" пройдет ежегодный Цветочный забег среди мужчин. Его участники получат цветы, которые смогут вручить женщинам. Стартует забег в 13:00 на площадке у главного входа в парк. Еще один цветочный забег пройдет в парке 50-летия Октября. Сбор участников в 13:00 на площади Семьи.

Классическую музыку можно будет послушать в музее-заповеднике "Царицыно". В 16:00 в Екатерининском зале Большого дворца состоится праздничный концерт "На струнах любви". В это же время в Оперном доме с музыкальной программой "Весна. Март. Шуберт" выступит пианист, лауреат международных конкурсов Даниил Саямов.

В Таганском парке пройдет фитнес-фестиваль. На главной сцене с 11:00 до 13:00 проведут бесплатные мастер-классы по различным видам спортивных танцев. На площадке единоборств на Фонтанной площади проведут бесплатные мастер-классы по кикбоксингу, тайскому боксу и другим боевым искусствам.

Детская зона будет работать с 11:00 до 14:00 на Фонтанной площади. Дети от шести лет вместе с родителями смогут поучаствовать в веселых эстафетах, подвижных играх и мастер-классах по фитнес-аэробике и хип-хопу.

Творческий мастер-класс состоится в шатре возле катка в саду имени Баумана. Там желающие смогут под руководством художника педагога изостудии "Карандаш" нарисовать акварелью цветочный натюрморт.

В Парке Горького взрослых и детей старше пяти лет научат правильно высаживать гиацинты. Участники мастер-класса под руководством опытного садовода высадят растения в горшки, которые смогут забрать с собой.

В лектории на центральной площади парка "Кузьминки" пройдет бесплатный мастер-класс по созданию цветочных композиций. Юных гостей парка ждут на бесплатное занятие по квилингу. Бесплатные мастер-классы по созданию открыток в различных техниках пройдут для детей в возрасте от трех лет в Измайловском парке.

Ранее стало известно, что россиян ожидают длинные выходные в связи с 8 Марта. Отдыхать граждане РФ будут три дня подряд – с 7 по 9 марта.