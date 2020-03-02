Россиян ожидают длинные выходные в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиян ожидают длинные выходные в связи с празднованием Международного женского дня, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, соответственно, выходной переносится на понедельник. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня подряд – с 7 по 9 марта включительно.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Первая рабочая неделя продлится всего три дня – с 6 по 8 мая. Следующая за ней неделя также будет сокращена из-за Дня Победы.

Летом россиян ждет только одна короткая рабочая неделя по случаю празднования Дня России, который отмечается 12 июня. А осенью День народного единства разделит неделю на две части по два рабочих дня.