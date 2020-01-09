Роструд рассказал о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

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В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.

Он напомнил, что этот год начался с двухдневной рабочей недели после праздников.

"Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля", – сказал Шкловец.

По его словам, Международный женский день сократит рабочую неделю до четырех дней. Затем выходные будут по случаю Дня весны и труда. Первая и вторая недели мая предстоят сокращенные.

"В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы", – отметил замглавы Роструда.

Летом россиян ждет только одна короткая рабочая неделя по случаю празднования Дня России, который отмечается 12 июня. А осенью День народного единства разделит неделю на две части по два рабочих дня, добавил Шкловец.

В 2020 году новогодние каникулы длились с 1 по 8 января включительно. В ноябре 2019 года в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

Позднее министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря 2019 года нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно.

Тем не менее в будущем Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о переносе рабочих дней, чтобы сделать 31 декабря выходным для всей страны.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее сообщил, что общий баланс рабочего и нерабочего времени не меняется. По его словам, большое количество неполных рабочих недель было и в 2019 году.