Сделать 31 декабря в этом году выходным уже невозможно – Минтруд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сделать 31 декабря в этом году нерабочим для всех уже невозможно, поскольку правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, сообщает ТАСС.

"Сейчас это может сделать каждый работодатель. Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы", – пояснил он.

Топилин отметил, что, как правило, правительство принимает решение о переносе выходных дней на следующий год в октябре, чтобы все выстроили свои графики.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. В Совете Федерации готовы поддержать данную инициативу.