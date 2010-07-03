Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:52

В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

власть общество праздники

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Известно, что соавторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, а также депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

"Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", – сообщили в пресс-службе.

При этом планируется сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", – добавили авторы.

Ранее эксперт по трудовому праву рассказал, можно ли взять отгул на 31 декабря. В этом году последний день года выпадает на вторник и является рабочим днем.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика