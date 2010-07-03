В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

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Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу одного из авторов проекта главы комитета ГД по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Известно, что соавторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, а также депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

"Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю", – сообщили в пресс-службе.

При этом планируется сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

"Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", – добавили авторы.

Ранее эксперт по трудовому праву рассказал, можно ли взять отгул на 31 декабря. В этом году последний день года выпадает на вторник и является рабочим днем.