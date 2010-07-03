Юрист объяснил, как получить отгул и отпуск 31 декабря

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Работодатель не обязан удовлетворять просьбу работника о ежегодном оплачиваемом отпуске, то же касается и отпуска без сохранения заработной платы (отгула). Так Москве 24 прокомментировала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявление Роструда о том, как сделать 31 декабря выходным днем.

"Мы говорим про общий случай, когда речь касается всех работников. Есть категории работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время, причем независимо от обстоятельств. Но опять-таки речь идет не об одном дне, а об отпуске в полном размере – 28 днях", – объясняет Яковлева.





Валентина Яковлева юрист Работодатель обязан предоставить отпуск в любом случае только участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам по старости, родителям и женам военнослужащих, инвалидам, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти. В остальных случаях отпуск предоставляется по соглашению сторон.

По словам эксперта, взять отгул можно, но по соглашению сторон, "все индивидуально".

"Есть такие моменты с отгулом, когда работник в предыдущем месяце или даже в этом работал в выходные дни и решил вместо повышенной оплаты взять день отгула. Такое бывает, в этом случае он пишет заявление с просьбой предоставить отгул за работу в выходные дни", – говорит юрист.

Ранее стало известно, что получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, россияне смогут, если их работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

В соответствии с производственным календарем, новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, 31 декабря 2019 года будет сокращенным днем на один час.

Замруководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что по правилам переносить выходной может только федеральный закон или решение правительства РФ. У работодателей такого права нет. В связи с этим 31 декабря может быть нерабочим, только если сотрудникам предоставят дополнительный выходной. Замруководителя Роструда предупредил, что это может сказаться на зарплате.

Шкловец раскрыл еще несколько способов получить выходной 31 декабря. Его можно взять как день отпуска при наличии неиспользованных дней либо за свой счет. Также сотрудник может взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время либо за работу в выходной день или нерабочий праздничный день.





Соболева Илона