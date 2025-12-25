Около 25% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 25% месячной нормы осадков может выпасть в Московском регионе 26 декабря. Об этом ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в телеграм-канале.

По словам синоптика, серия атмосферных фронтов атлантического циклона накроет Подмосковье снегом и метелью. Ночью 26-го числа ожидается сильный снегопад.

"Накопленная за сутки сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега увеличится, и к Новому году она может достигнуть нормы, 13–14 сантиметров", – уточнила Позднякова.

Она рассказала, что при температуре воздуха в пределах от минус 1 до минус 3 градусов снег будет чередоваться с мокрым снегом. Это, в свою очередь, станет причиной налипания последнего на провода и деревья, также на дороге образуется снежный накат.

Днем 26 декабря интенсивность осадков уменьшится, однако погода останется сырой и ветреной. Температура воздуха составит около 0 градусов, добавила специалист.

С 21:00 25 декабря до 21:00 следующего дня в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и ветра, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение также будет действовать до 27-го числа в столице и области из-за гололедицы.