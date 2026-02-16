Форма поиска по сайту

16 февраля, 10:27

Общество
Академик Онищенко связал появление оспы обезьян в РФ с отсутствием ультрафиолета

В РАН объяснили появление завозных случаев оспы обезьян в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завозные случаи оспы обезьян в России в зимнее время года неслучайны – сейчас практически отсутствует ультрафиолет, который выступает естественным дезинфицирующим фактором, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что подобные ситуации характерны для периода, когда люди чаще находятся в закрытых помещениях, а ультрафиолет отсутствует. Академик напомнил, что природный очаг вируса – Западная Африка и ее экваториальная часть, а также юг континента.

Онищенко отметил, что вирус продолжает мутировать, но пока не приобрел способность активно передаваться воздушно-капельным путем. В человеческой популяции он распространяется преимущественно при тесном контакте.

Ранее сообщалось, что в ГБУЗ Московской области "Домодедовская больница" три человека проходили лечение с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян".

Спустя время одного из пациентов выписали из больницы после выздоровления. В инфекционном отделении остались еще двое с клиническими проявлениями вируса.

Позднее еще два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян были выявлены в Санкт-Петербурге у россиян, вернувшихся после отдыха из Таиланда. Их поместили в инфекционный стационар. Из-за этого в Роспотребнадзоре напомнили о сохранении рисков завоза инфекции в туристический сезон. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Три случая заражения оспой обезьян выявили в Подмосковье

