16 февраля, 12:32

Иеромонах Феодорит заявил об отсутствии запрета на имена святых для животных

Монах рассказал, запрещено ли называть животное именем святого

Фото: depositphotos/chendongshan

Церковь не запрещает называть животных человеческими именами, в том числе именами святых, заявил РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

По его словам, имя само по себе не несет прямой привязки к конкретному святому – например, кот Васька необязательно ассоциируется со святым Василием Великим.

Священник призвал относиться к таким именам нормально и "с разумением". Он также добавил, что вокруг множество вещей, связанных со святыми, и если постоянно заострять на этом внимание, жить станет невозможно.

"Если ты назвал своего кота Василием – пусть у тебя будет кот Василий. А если назвал Дымок – ну, пусть будет кот Дымок", – заключил иеромонах.

Ранее стало известно, какими необычными кличками москвичи чаще всего называют своих котов. Среди них – Кайфарик, Тимберлейк, Наполеон, Котикоша, Орфей и Чубакка. При этом наиболее популярными кличками столичных котов и кошек оказались Барсик, Муся, Дуся, Маруся, Кузя.

животныеобщество

