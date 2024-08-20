Фелинолог Шевченко: персы и британцы являются самыми ленивыми породами кошек

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Персы и британцы входят в число самых ленивых пород кошек, рассказала фелинолог Елена Шевченко в беседе с Агентством "Москва".

"Кошки реально спят очень много. В среднем из 24 часов они могут спать до 16 часов. Есть породы более тяжелые, крупные, например персы, сибиряки, мейн-куны, британцы и экзотические короткошерстные, – эти породы более склонны к ленивому образу жизни", – уточнила эксперт.

Специалист добавила, что русские голубые и ориентальные кошки являются более активными.

В России могут начать вести учет домашних животных. Министерство природных ресурсов и экологии работает над этим вопросом на основании соответствующего поручения Владимира Путина и кабмина. Предполагается, что введение такой нормы даст возможность решить проблему бездомных животных в стране.