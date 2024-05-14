Эксперты рассказали, чем занять кота в отсутствие хозяина

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Эксперты посоветовали владельцам котов и кошек обеспечить животных множеством игрушек в свое отсутствие. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалистов, подойдут не только покупные, но и самодельные игрушки. Можно смастерить их, используя носки, коробки или шарики для пинг-понга. Часто кошки получают больше удовольствия от домашних игрушек, чем от магазинных, уточнили эксперты.

Также можно установить полки на стенах. Как подчеркивают эксперты, желательно, чтобы животное могло свободно забираться на высоту. Владелец может купить или самостоятельно сделать стенные комплексы для восхождения.

Эксперты посоветовали оборудовать комфортное место на подоконнике для кота. Можно поставить мягкую подушку или одеяло перед закрытым окном, создав уютное место для наблюдения за улицей. Важно убрать с подоконника все, что помешает питомцу, особенно цветочные горшки.

Как указано в материале, хозяева часто оставляют своих питомцев одних на 8–12 часов ежедневно. Иногда кошки остаются в полной изоляции на несколько дней. Животные привязываются к своим владельцам, поэтому испытывают дискомфорт при длительном одиночестве, подчеркнули специалисты.

Ранее ветеринары назвали 12 принципов составления рациона кошки, которые помогут избежать преждевременной смерти питомца. Рацион животных должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов. Эксперты отметили, что еда должна быть теплой, не горячей и не холодной.