Ветеринары рассказали, как уберечь кошку от клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кошки, свободно разгуливающие по дачному участку, могут пострадать от активизировавшихся в весенний период клещей. Если же хозяин питомца выявил присутствие клеща на теле кошки, то в этот момент важно оперативно предотвратить передачу инфекции. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперты советуют надеть перчатки и взять пинцет, чтобы вытащить членистоногого. После этого, как утверждают ветеринары, нужно аккуратно выкручивать паразита, стараясь не оторвать головку. Затем необходимо или уничтожить клеща, или отправить его на анализ в лабораторию, уточнили специалисты.

При этом эксперты советуют подыскать помощника, который будет помогать придерживать и успокаивать животное. Также ветеринары указали на важность обработки спиртом места укуса после того, как клеща удалось вытащить.

По словам ветеринаров, клещи могут серьезно навредить животному, обитая в высокой траве. Так, клещи могут быть переносчиками разных инфекций, включая гемобартеллезу и пироплазмозу. При заражении одним из этих заболеваний у кошки может произойти потемнение мочи. Кроме того, может наблюдаться одышка, слабость, проблемы с задними лапами и лихорадка до 40 градусов.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях присасывания клещей в нескольких парках в Москве, в числе которых Тушинский, "Крылатские холмы" и "Сокольники". В связи с этим жителям рекомендовали гулять в парках и лесопарках по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами.

С начала сезона, по данным ведомства, от клещей уже обработано более четырех тысяч гектаров территорий, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

